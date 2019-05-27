İran: Nükleer silaha sahip olma niyetinde değiliz

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ayetullah Ali Hamaney, nükleer silahı yasaklayan emri vererek bu silaha ilgi duymadığımızı çoktan söyledi” dedi.

ABD’nin “ekonomik terörünün, İran halkına zarar verdiğini ve bölgede gerilim yarattığını” yazan İranlı bakan, ABD Başkanı Donald Trump’ın niyetini laflarına göre değil eylemlerine göre değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.