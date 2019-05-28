IŞİD, Irak'ta tarım arazilerini ateşe veriyor

IŞİD, son bir haftada Irak'ta tartışmalı bölgeler başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında toplam 5 bin dönümlük tarım arazisini ateşe verdi.

IŞİD, Kerkük, Salahaddin, Enbar, Musul ve Diyala vilayetlerinde çiftçilerin geçim kaynağı ekinlerini özellikle gece geç saatlerde ateşe veriyor.

Irak İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü Kadım Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak genelinde 5 bin dönümlük tarım arazisi ateşe verildi" dedi.

Yangınların IŞİD tarafından çıkartıldığını söyleyen Selman, "Arazilerin ateşe verilmesinin önüne geçmek için kriz masaları oluşturuldu" diye konuştu.

En çok Kerkük, Salahaddin, Enbar, Musul ve Diyala'daki tarım arazilerinin ateşe verildiğini dile getiren Selman, yangınların önüne geçmek ve hızlı müdahale etmek için kentlerdeki sivil savunma ekiplerine araç ve ekipman takviyesi yaptıklarını belirtti.

‘BİNLERCE DÖNÜM ARAZİ DE YANGINDAN KURTARILDI’

Selman, birçok noktaya hızla ulaşarak yangınların önüne geçmeyi de başardıklarını, böylece ülke genelinde 111 bin dönümlük tarım arazisini yangından kurtardıklarını ifade etti.

© AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN Irak'ta IŞİD saldırısı : 3 ölü

Ateşe verilen tarım arazilerinin yer aldığı kentlerdeki sivil savunma müdürlüklerinde, malzeme ve ekipmanlarının yetersiz olduğuna dikkati çeken Selman, hükümetten acil bir şekilde destek talebinde bulunduklarını aktardı.

‘IŞİD VATANDAŞTAN İNTİKAM ALIYOR’

Sivil Savunma Genel Müdürü Selman, askeri anlamda Irak'ta güç kaybeden IŞİD’in kendisine destek vermeyen vatandaş ve çiftçilerden intikam almak için lokal saldırılarla ekinlerini ateşe verdiğini dile getirdi.

Selman ayrıca, IŞİD’in tarım arazilerinin içinden geçen yüksek gerilim hatlarını patlatma yöntemini kullanarak daha geniş alanların zarar görmesini amaçladığını belirterek bunun önlenmesi için güvenlik güçlerinin üzerine düşen önemli görevler olduğunu hatırlattı.

© REUTERS / Zohra Bensemra Irak'ta IŞİD hedeflerine saldırı: 14 ölü

Kerkük Valisi Rakan Said, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün, kendisine boyun eğmeyen bölge halkını, sahip oldukları en önemli gelir kaynağı olan tarım arazilerini yakarak cezalandırmaya çalıştığını söylemişti.

IŞİD, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

IŞİD’in kent merkezlerindeki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.