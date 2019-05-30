Suriye ve Irak tarlalarındaki yangınların sebebi YPG, IŞİD yoksa sıcak havalar mı?

Halep Valiliği İcra Komitesi üyesi İsa İbrahim, Sputnik’e açıklamasında, "Yangının başlıca sebebi sıcak havalar. Buna insani faktörler de yardımcı oluyor: Arabalardan yol kenarına ve tarlalara atılan izmaritler, egzoz susturucusundan çıkan kıvılcımlar" dedi.
Lazkiye merkezli Ekonomik Bilimler Derneği Başkanı Sinan Dib ise YPG’ye işaret etti. Sputnik’e konuşan Dib, "Hükümetin ekonomik kayıplar yaşaması onların işine yarıyor. Kontrolleri altındaki bölgelerde topladıkları buğday satılmak üzere kısmen Türkiye’ye çıkarıldı. Suriye’nin geri kalanının çıkarları onların umurunda değil. ABD ve uşakları, Şam’ın gücünü zayıflatmak için her yola başvuruyor. Buğday ve çavdarın hükümetin eline geçmemesi onlar için önemli" ifadelerini kullandı.
Irak’taki yangınlara gelince Misra Kalkınma Örgütü Başkanı Recep Asi Kakai, iki hafta önce Kerküklü köylülerin IŞİD’den, onlara mahsul vergisi ödememeleri durumunda yangın olacağı yönünde tehdit aldığını anlattı. Kakai, Sputnik’e açıklamasında şöyle konuştu:
Yangınlar Irak’ın Diyala, Ninova ve Selahaddin bölgelerinde de tespit edildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)