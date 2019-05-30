Suriye ve Irak tarlalarındaki yangınların sebebi YPG, IŞİD yoksa sıcak havalar mı?

Iraklı ve Suriyeli çiftçiler, kış ve ilkbaharda bol düşen yağışlar sayesinde yüksek verim beklentisine girerken çıkan yangınlar tüm hayalleri yıktı. Medyada bu yangınlarla ilgili aşırı sıcak havalardan YPG’ye, IŞİD’den ABD ajanlarına kadar çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

© AFP 2019 / SAUL LOEB ABD: Suriye'de rejim kimyasal silah kullandıysa harekete geçeriz

Suriye’nin Halep, Hama, Şam, Haseke ve Deyr ez-Zor bölgelerinde onlarca hektar buğday, zeytin ve diğer ürünler yanıyor. Ayrıca Rakka, Tartus ve Süveyda bölgelerinde de birkaç yangın meydana geldi.

Halep Valiliği İcra Komitesi üyesi İsa İbrahim, Sputnik’e açıklamasında, "Yangının başlıca sebebi sıcak havalar. Buna insani faktörler de yardımcı oluyor: Arabalardan yol kenarına ve tarlalara atılan izmaritler, egzoz susturucusundan çıkan kıvılcımlar" dedi.

Lazkiye merkezli Ekonomik Bilimler Derneği Başkanı Sinan Dib ise YPG’ye işaret etti. Sputnik’e konuşan Dib, "Hükümetin ekonomik kayıplar yaşaması onların işine yarıyor. Kontrolleri altındaki bölgelerde topladıkları buğday satılmak üzere kısmen Türkiye’ye çıkarıldı. Suriye’nin geri kalanının çıkarları onların umurunda değil. ABD ve uşakları, Şam’ın gücünü zayıflatmak için her yola başvuruyor. Buğday ve çavdarın hükümetin eline geçmemesi onlar için önemli" ifadelerini kullandı.

Irak’taki yangınlara gelince Misra Kalkınma Örgütü Başkanı Recep Asi Kakai, iki hafta önce Kerküklü köylülerin IŞİD’den, onlara mahsul vergisi ödememeleri durumunda yangın olacağı yönünde tehdit aldığını anlattı. Kakai, Sputnik’e açıklamasında şöyle konuştu:

© AFP 2019 / Delil SOULEIMAN Suriye hükümeti: YPG, bölgedeki çiftçiden tahılı zorla ucuza alıyor

"İnsanlara sms yoluyla vergi ödemeleri talebi geldi. 15 gün sonra Dakuk ve Kerkük’te yangınlar başladı. Çiftçiler mesajları önemsemedi ve tarlaları korumak için hiçbir tedbir almadı. Bunun sonucunda 30 hektar buğday ve çavdar zarar gördü. Bu tüm Irak ekonomisine indirilen bir darbe. Soruşturma başlatıldı. Teröristlerin kıvılcım çıkarmak için kullandığı telefonlar bulundu. Teröristler bu telefonları arayarak yangın çıkardı."

Yangınlar Irak’ın Diyala, Ninova ve Selahaddin bölgelerinde de tespit edildi.