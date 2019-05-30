Kayıt
00:44 30 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Suriye ve Irak tarlalarındaki yangınların sebebi YPG, IŞİD yoksa sıcak havalar mı?

    Twitter
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Iraklı ve Suriyeli çiftçiler, kış ve ilkbaharda bol düşen yağışlar sayesinde yüksek verim beklentisine girerken çıkan yangınlar tüm hayalleri yıktı. Medyada bu yangınlarla ilgili aşırı sıcak havalardan YPG’ye, IŞİD’den ABD ajanlarına kadar çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

    James Jeffrey
    © AFP 2019 / SAUL LOEB
    ABD: Suriye'de rejim kimyasal silah kullandıysa harekete geçeriz
    Suriye’nin Halep, Hama, Şam, Haseke ve Deyr ez-Zor bölgelerinde onlarca hektar buğday, zeytin ve diğer ürünler yanıyor. Ayrıca Rakka, Tartus ve Süveyda bölgelerinde de birkaç yangın meydana geldi.

    Halep Valiliği İcra Komitesi üyesi İsa İbrahim, Sputnik’e açıklamasında, "Yangının başlıca sebebi sıcak havalar. Buna insani faktörler de yardımcı oluyor: Arabalardan yol kenarına ve tarlalara atılan izmaritler, egzoz susturucusundan çıkan kıvılcımlar" dedi.

    Lazkiye merkezli Ekonomik Bilimler Derneği Başkanı Sinan Dib ise YPG’ye işaret etti. Sputnik’e konuşan Dib, "Hükümetin ekonomik kayıplar yaşaması onların işine yarıyor. Kontrolleri altındaki bölgelerde topladıkları buğday satılmak üzere kısmen Türkiye’ye çıkarıldı. Suriye’nin geri kalanının çıkarları onların umurunda değil. ABD ve uşakları, Şam’ın gücünü zayıflatmak için her yola başvuruyor. Buğday ve çavdarın hükümetin eline geçmemesi onlar için önemli" ifadelerini kullandı.

    Irak’taki yangınlara gelince Misra Kalkınma Örgütü Başkanı Recep Asi Kakai, iki hafta önce Kerküklü köylülerin IŞİD’den, onlara mahsul vergisi ödememeleri durumunda yangın olacağı yönünde tehdit aldığını anlattı. Kakai, Sputnik’e açıklamasında şöyle konuştu:

    YPG’nin öncülük ettiği DSG üyesi
    © AFP 2019 / Delil SOULEIMAN
    Suriye hükümeti: YPG, bölgedeki çiftçiden tahılı zorla ucuza alıyor
    "İnsanlara sms yoluyla vergi ödemeleri talebi geldi. 15 gün sonra Dakuk ve Kerkük’te yangınlar başladı. Çiftçiler mesajları önemsemedi ve tarlaları korumak için hiçbir tedbir almadı. Bunun sonucunda 30 hektar buğday ve çavdar zarar gördü. Bu tüm Irak ekonomisine indirilen bir darbe. Soruşturma başlatıldı. Teröristlerin kıvılcım çıkarmak için kullandığı telefonlar bulundu. Teröristler bu telefonları arayarak yangın çıkardı."

    Yangınlar Irak’ın Diyala, Ninova ve Selahaddin bölgelerinde de tespit edildi.

    Etiketler:
    Irak, yangın, tarla, IŞİD, YPG, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyada en çok fotoğraflanan turistik mekanlar listesinin 2. sırasına yerleşen Kapadokya'nın manzarası.
    Dünyada en çok fotoğraflanan turistik mekanlar
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet