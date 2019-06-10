Suudi Arabistan: Rosatom nükleer enerji ünitesi inşaatı ihalesinin bir sonraki aşamasında yer alacak

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom’un Suudi Arabistan’da iki nükleer enerji ünitesinin inşa edilmesine yönelik ihalenin bir sonraki aşamasına davet edileceğinden şüpheleri olmadığını söyledi.

Rusya-Suudi Arabistan hükümetler arası komisyonu görüşmesi kapsamında verilen basın toplantısında konuşan El-Falih, Rosatom’un tüm dünyada nükleer enerji santralleri inşa etme konusunda çok fazla deneyimi olduğunu vurguladı.

El-Falih, "İhale organizatörlerinin Rosatom’u boşuna davet etmedi. Rosatom ihalenin iki ön yeterlik aşamasını geçti. Üçüncü aşamaya katılmak için de davet alacağından hiç şüphemiz yok" dedi.

© AFP 2019 / Yuri KADOBNOV Suudi Arabistan ekimde Putin’i ağırlamaya hazırlanıyor

El-Falih ayrıca Rus basınına yaptığı açıklamada milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun, Rus gaz üreticisi Novatek şirketinin Arktik LNG 2 projesinde yer almaya yönelik teklifini genişlettiğini ve Novatek’in teklife onay vermesini umduğunu söyledi.

Falih, Saudi Aramco’nun Rus enerji devleri Rosneft ve Gazprom’un LNG projelerini de incelediğini, Suudi Arabistan’ın Rus petrokimya şirketi Sibur’a yatırım yapmakla ilgilenebileceğini de ifade etti.

Rusya ile Suudi Arabistan 2015 yılında atom enerjisi alanında hükümetler arası anlaşma imzalamıştı. Suudi Arabistan atom enerjisi alanında gelişmek istediğini, 2030’a kadar 16 enerji ünitesi inşa etmeyi planladığını belirtmişti.