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02:05 11 Haziran 2019
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    Makaleleri ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine gerekçe olarak sunulan 'İranlı muhalif yazar' hesabı sahte çıktı

    Fotoğraf: Soohee Cho/The Intercept
    Ortadoğu
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    ABD'de İran karşıtı makaleler yazan 'Haşmet Alavi' isimli İranlı şahsın gerçek biri olmadığı ve Tahran yönetimine muhalif Halkın Mücahitleri Örgütü tarafından kullanılan bir hesap olduğu iddia edildi.

    İran - AB
    © AFP 2019 / EMMANUEL DUNAND
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    ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept tarafından yayımlanan haberde, birçok Amerikan medya kuruluşuna İran karşıtı makaleler yazan "Haşmet Alavi" isimli hesabın gerçek bir kişi olmadığı belirtildi.

    Haberde, 'aktivist' sıfatıyla Forbes, The Hill, The Daily Caller, Suudi Arabistan'ın el-Arabiya İngilizce çıkışlı yayınlarında makaleler kaleme alan söz konusu hesabın, İranlı muhalif Halkın Mücahitleri Örgütü (MEK) grubu tarafından yönetildiği ifade edildi.

    BİR YILDA 61 İRAN YÖNETİMİ KARŞITI MAKALE

    Hasan Heyrani adlı MEK üyesinin açıklamalarına dayandırılan haberde, Alavi hesabının, sadece Forbes dergisinde bir yıl içinde 61 makale yazdığı ve Washington'u İran'da yönetim değişikliğine teşvik ettiği vurgulandı.

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    © AP Photo / Vahid Salemi
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    Bununla beraber MEK grubunun yazdığı söz konusu makalelerde, İran için yönetim değişikliği istenmesinin yanı sıra, ülke kontrolünün kendilerine ve grup lideri Meryem Ravagi'ye teslim edilmesi gerektiği yönündeki isteğe de dikkat çekildi.

    TRUMP YÖNETİMİ KAYNAK GÖSTERDİ

    Öte yandan, söz konusu makalelerin ABD'nin kıdemli muhafazakar siyasetçileri tarafından paylaşıldığına dikkat çekilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın bile İran konusundaki kararlarında bu yazıları kaynak olarak kullandığı vurgulandı.

    Washington Post gazetesi muhabirlerinin ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesine ilişkin bir soruya cevaben Trump yönetiminin anlaşmadan çekilmesine gerekçe olarak bu makalelerdeki "İran ile nükleer anlaşmanın Tahran'ın askeri bütçesini artırdığı" iddiasını kanıt olarak sunduğu ifade edildi.

    ABD'YE GÖRE ESKİ TERÖR ÖRGÜTÜ

    Kazım Seccadpur
    © AA /
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    İran hükümetini devirmek ve siyasi bir güç elde etmek için siyasi lobicilik faaliyetleri yapan ve makaleler yayımlayan MEK'in, 2012 yılına kadar ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü olarak kabul edildiği kaydedildi.

    Makalelerin yanı sıra, sosyal medyada da aktif bir strateji yürüten grup, çok sayıda takipçisiyle özellikle Twitter ve Facebook gibi platformlarda İran hükümeti karşıtı paylaşımlarda bulunuyordu.

    Öte yandan Twitter'ın, yayımlanan haber sonrasında söz konusu hesabı kapatma kararı aldığı belirtildi.

    Etiketler:
    yazar, muhalif, nükleer anlaşma, Halkın Mücahitleri Örgütü, İran, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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