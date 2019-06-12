Hamaney'in yerine geçecek kişinin belirleneceği liste hazır

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhsin Eraki, Hamaney sonrası dini lider olacak kişinin isminin yer aldığı listenin hazır olduğunu duyurdu.
Fars Haber Ajansı'na konuşan Eraki, Uzmanlar Meclisi'nde 3 kişiden oluşan özel bir komisyonun, ülke lideri olma salahiyetine sahip isimleri bir araya getirdiğini belirterek şunları söyledi:
"İnceleme Komisyonu olarak tarif edilen söz konusu özel komisyonun görevi, ülke lideri olma özelliğini taşıyan kişilerin isimlerini bir araya getirmektir. Uzmanlar Meclisi üyeleri bu komisyona isim önerebilir."
Belirlenen isimlerin Uzmanlar Meclisi'nden olma şartının bulunmadığını hatırlatan Eraki, özel komisyonun 3 üyesinin kimliği hakkında bilgi vermedi.
Dini lideri seçme ve denetleme görevine sahip Uzmanlar Meclisi'nin 88 üyesi bulunuyor.
İran İslam devrimi lideri ve sonrasında rehberi Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin 3 Haziran 1989'da ölmesinin ertesi günü, Uzmanlar Meclisi, Hamaney'i dini lider seçmişti.
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