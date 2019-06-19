Mursi'nin ölüm haberinde 'devlet müdahalesi' tartışması: Mısırlı sunucu, anonsu 'Samsung'dan gönderildi' diye bitirdi

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, iki gün önce yargılanmasının yapıldığı mahkemede duruşma esnasında hayatını kaybetmişti.

Mursi'nin, yoğun güvenlik önlemleri altında ailesi ve avukatlarının eşliğinde Kahire'nin doğusunda dün yerel saatle 05.00'te defnedildiği öğrenilirken, mahkemede bayılmasının üzerine 20 dakika boyunca kendisine müdahale edilmediği de iddia edilmişti.

Mursi'nin ölümü, dünya basınında son iki günün en çok konuşulan konuları arasındaydı.

Mısır'da ise, eski cumhurbaşkanının ölümü dünya basınıyla karşılaştırıldığında çok fazla yer tutmadığı görüldü.

Virtually all newspapers in #Egypt ran the same 42-word story on the death of #MohammedMorsi. It was WhatsApped to news editors by a govt official.



This TV anchor - reading from a teleprompter - even ended her #Morsi report: "Sent from a Samsung device." pic.twitter.com/gJp2ozzLku — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) June 18, 2019

​'BAYILDI VE ÖLDÜ'

Mursi'nin ölümüyle ilgili basın organlarında yalnızca şu cümlelere yer verildi:

"Muhammed Mursi, casusluk davasında devam eden yargılaması esnasında dün öldü. Merhum, yargıçtan konuşma izni istedi ve kendisine izin verildi. Mahkeme ertelendikten sonra ise bayıldı ve ardından öldü ve cesedi hastaneye nakledildi. Gerekli prosedürler sürüyor"

Bir haber sunucusunun Mursi'nin ölümüyle ilgili verdiği anonsta yaptığı bir gaf ise, eski cumhurbaşkanının ölümüyle ilgili hükümetin basın organlarına serviste bulunduğuna ilişkin yorumlar yapılmasına yol açtı.

SUNUCU HATASINI FARK ETTİ

Extra TV'nin sunucusu, Mursi'nin ölümünü anons ettikten sonra, yanlışlıkla mesajların altında yazan "Samsung telefondan gönderildi" notunu da okudu.

Noha Darwish isimli sunucunun yüz ifadesinden hatasını fark ettiği ancak haber akışına devam ettiği görüldü.

Mada Masr'a göre ayrıca, Extra News TV, Mısır'ın istihbarat servisleriyle bağlantıları olan özel bir sermaye fonuna bağlı çalışan bir televizyon kanalı.