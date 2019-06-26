Suudi Arabistan: Husilere ait bir İHA'yı düşürdük

Suudi Arabistan, Husiler tarafından gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) Asir bölgesindeki Hamis Muşayt kentinde düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansına (SPA) göre Körfez Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerinin Husilerin fırlattığı İHA'yı düşürdüğünü açıkladı.

Haberde, İHA'nın ülkenin güneybatısındaki Asir bölgesine bağlı Hamis Muşayt kentinde çöle düşürüldüğü belirtildi.

Husiler, son dönemde Suudi Arabistan sınırları içerisindeki stratejik hedeflere yönelik İHA saldırılarıyla gündeme geliyor. Geçen hafta Husiler tarafından yapılan açıklamada, Cizan havaalanının Yemen'den gönderilen İHA'larca vurulduğu aktarılmıştı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı devrik Mansur Hadi hükümetine sadık güçlere destek veriyor.