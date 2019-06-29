Putin: Suudi Veliaht Prensi’yle petrol üretiminin kısıtlanması anlaşmasının uzatılmasında anlaştık

Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin tamamlanması ardından basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile yaptığı görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Rus lider, söz konusu görüşmede, petrol fiyatlarının düşmesiyle piyasada oluşan durumu dengelemek adına üretimi kısıtlamaya ilişkin OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ile vardıkları anlaşmanın uzatılması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Anlaşmanın mevcut şekliyle, yani aynı kısıtlama miktarları korunacak biçimde uzatılacağını kaydeden Putin şöyle devam etti: “Rusya ve Suudi Arabistan olarak anlaşmanın uzatılmasını destekleyeceğiz. Anlaşmanın ne süreyle uzatılacağına gelirsek, henüz karar verilmiş değil, ancak altı ya da dokuz ay arasında bir karar verilecek. Sanıyorum ki dokuz ay olacak.”

SONBAHARDA SUUDİ ARABİSTAN’I ZİYARET ETMEYİ PLANLADIĞINI DOĞRULADI

Rusya lideri ayrıca, sonbaharda Suudi Arabistan’a ziyaret etmeyi planladığını da belirtti.

OPEC üyeleri ile Rusya dahil diğer bazı üreticileri içeren ve ‘OPEC+’ olarak isimlendirilen ortaklığın vardığı petrol üretimini kısıtlama anlaşmasının süresi yarın doluyor. Tarafların, petrol üretimini günlük 1.2 milyon varil azaltılmasını öngören anlaşmayı ele almak için 1-2 Temmuz’da görüşmeleri bekleniyor.

Dokuz ay uzatılması, anlaşmanın Mart 2020’ye kadar geçerli olacağı anlamına gelecek. Söz konusu anlaşma 2017’den beri geçerli.