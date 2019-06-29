‘BAE Başbakanı el Maktum’un eşi yüklü miktarda parayla Almanya’ya kaçtı’

İngiliz medyası, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum’un eşinin yaklaşık 39 milyon dolarla ülkeden ayrılarak Almanya’ya kaçtığını yazdı.

İngiltere'nin en çok satan tabloid gazetesi The Sun, Prenses Haya bint el Hüseyin'in 11 yaşındaki kızı ve 7 yaşındaki oğluyla birlikte BAE'yi terk etmiş bulunduğunu duyurdu.

Habere göre BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum’un eşi, Almanya’ya giderken yanında 31 milyon sterlin (yaklaşık 39 milyon dolar) de götürdü.

Dubai leader's on-the-run wife Princess Haya asked to help free billionaire Sheikh's 'imprisoned' daughter Princess Latifa https://t.co/vc7WFtQjcV — The Sun (@TheSun) June 29, 2019

Prenses Haya bint el Hüseyin’in Almanya’dan sığınma talebinde bulunduğu, ayrıca boşanma davası açtığı belirtildi. Kendisinin şubatta BAE’den ayrıldığı ve o zamandan beri kamusal törenlerde hiç görülmediği kaydedildi.

Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un Berlin’den ailesinin iade edilmesini isteyip ret cevabı aldığını aktaran The Sun, bu durumun BAE ile Almanya arasında diplomatik krize yol açabileceğini savundu.