‘BAE Başbakanı el Maktum’un eşi yüklü miktarda parayla Almanya’ya kaçtı’

Habere göre BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum’un eşi, Almanya’ya giderken yanında 31 milyon sterlin (yaklaşık 39 milyon dolar) de götürdü.
Dubai leader's on-the-run wife Princess Haya asked to help free billionaire Sheikh's 'imprisoned' daughter Princess Latifa https://t.co/vc7WFtQjcV— The Sun (@TheSun) June 29, 2019
Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un Berlin’den ailesinin iade edilmesini isteyip ret cevabı aldığını aktaran The Sun, bu durumun BAE ile Almanya arasında diplomatik krize yol açabileceğini savundu.
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