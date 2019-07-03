BAE Libya'da çıkan ABD yapımı silahlarla ilişkisini reddetti

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin Washington yönetiminden Libya'da ortaya çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istemesinin ardından BAE Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak söz konusu silahlarla ilişkilerini yalanladı.
دولة الإمارات تنفي ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في ليبياhttps://t.co/6O2etdocGw— وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MOFAUAE) July 3, 2019
UAE denies ownership of weapons found in Libya
https://t.co/QaWWvgsaBP
BAE, tüm taraflara gerilimin düşürülmesi ve BM'nin önderliğinde siyasi çözüme katılmaları çağrısında bulundu.
LİBYA'DA BAE'NİN PARMAK İZLERİ
Libya'da BAE'nin desteklediği Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattıkları operasyonda kritik Giryan kentini geçen hafta kaybetmişti.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin, BAE'ye sattığı silahların Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını talep etmişti.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı’ndan isminin gizli kalmasını isteyen bir sözcü de, "ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu çok ciddiye alıyoruz. Bu yöndeki haberlerin farkındayız ve ek bilgi toplamaya çalışıyoruz. ABD menşeli savunma ekipmanları alanlardan, (silahların) son kullanım yükümlülüklerine uymalarını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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