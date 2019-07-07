Zarif: Nükleer anlaşma kapsamında sahip olduğumuz yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Zarif, "İran, bugün, nükleer anlaşmanın 36'ncı maddesine dayanarak (anlaşmayı) iyileştirici adımları barındıran ikinci aşamaya geçiyor. ABD'nin ekonomi terörizmi karşısında çıkarlarımızı korumak için nükleer anlaşma kapsamında sahip olduğumuz yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Söz konusu adımların İngiltere, Almanya ve Fransa'yı kastederek üç Avrupa ülkesinin anlaşmaya uyması halinde geri çekilebileceğini belirten Zarif, "ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden sonra nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini uygulamada başarısız olan Avrupa ülkeleri, İran'ın 36'ncı madde kapsamında aldığı iyileştirici önlemleri en azından siyasi olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunda desteklemelidirler" dedi.
Having failed to implement their obligations under JCPOA—incl after US withdrawal—EU/E3 should at minimum politically support Iran’s remedial measures under Para 36, incl at IAEA.— Javad Zarif (@JZarif) July 7, 2019
E3 have no pretexts to avoid a firm political stance to preserve JCPOA & counter U.S unilateralism.
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