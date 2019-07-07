Zarif: Nükleer anlaşma kapsamında sahip olduğumuz yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından, ülkesinin beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmeme kapsamında 60 günü içeren '1'nci Adım' eylem planı süresinin sona ermesinin ardından bugün başlatılan '2'inci Adım' eylem planıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif, "İran, bugün, nükleer anlaşmanın 36'ncı maddesine dayanarak (anlaşmayı) iyileştirici adımları barındıran ikinci aşamaya geçiyor. ABD'nin ekonomi terörizmi karşısında çıkarlarımızı korumak için nükleer anlaşma kapsamında sahip olduğumuz yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu adımların İngiltere, Almanya ve Fransa'yı kastederek üç Avrupa ülkesinin anlaşmaya uyması halinde geri çekilebileceğini belirten Zarif, "ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden sonra nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini uygulamada başarısız olan Avrupa ülkeleri, İran'ın 36'ncı madde kapsamında aldığı iyileştirici önlemleri en azından siyasi olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunda desteklemelidirler" dedi.