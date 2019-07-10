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15:09 10 Temmuz 2019
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    IKBY'deki yeni hükümet 10 ay sonra kuruldu

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    Ortadoğu
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    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, oy çokluğuyla hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani'yi başbakan seçerek, 21 bakanlık kabinesine de güvenoyu verdi.

    IKBY Meclisi'nde bugün düzenlenen ve 111 milletvekilinin katıldığı olağan oturumda, geçen ay hükümeti kurmakla görevlendirilen eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani, 88 oyla başbakan seçildi.

    Barzani'nin oy çokluğuyla seçilmesinin ardından meclis, henüz ismi belirlenmeyen Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı dışında 21 bakana güven oyu verdi.

    ​Bu vesileyle 10 aydır kurulmayı bekleyen yeni kabine eksik bir bakan dışında bugün kurulabildi.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yeni başkanı Neçirvan Barzani IKBY Başkanı sıfatıyla başkent Bağdat’a ilk ziyaretini gerçekleştirerek Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.
    © İHA / ABDULKADİR HACIOĞLU
    Barzani, 'IKBY Başkanı' sıfatıyla Bağdat’a ilk ziyaretini yaptı
    Muhalefet cephesinde yer alan Yeni Nesil Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ve İslami Toplum Partisi (Komel) milletvekilleri oturuma katıldı ancak oylamada çekimser kaldılar.

    Mesrur Barzani koalisyon başbakanı olarak yeni hükümet kabinesini, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin onayına sunduktan sonra resmen göreve başlayacak.

    Koalisyon hükümetinde eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB),  Türkmen ve Hristiyanlar yer alıyor.

    Yeni Nesil Hareketi, Yekgirtu ve Komel daha önce muhalefette kalacaklarını bildirmişti.

    KDP BAŞBAKANLIK VE 8 BAKANLIK ALDI

    © AFP 2019 / SAFIN HAMED
    IKBY Meclisi hükümeti kurması için Mesrur Barzani'yi aday gösterdi
    IKBY'de Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinde 45 milletvekili çıkararak birinci parti olan KDP kabinede başbakanlık ve 8 bakanlık aldı.

    KDP'nin aldığı bakan ve bakanlıkların isimleri şu şekilde;

    Başbakan Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed Halil, Adalet Bakanı Fırset Sofi, Sağlık Bakanı Saman Hüseyin Muhammed, Eğitim Bakanı Alan Hama Said Salih, Turizm ve Şehircilik Bakanı Sasan Osman Avni, Diyanet İşleri Bakanı Pıştivan Sadık, Elektrik Bakanı Kemal Muhammed Salih ile Bölge Bakanı Vala Ferid.

    KYB 6 BAKANLIK ALDI

    Seçimlerde 21 milletvekili çıkararak ikinci parti konumuna yerleşen KYB, daha önce de aldığı başbakan yardımcılığının yanı sıra  6 bakanlık aldı. Önceki kabinede yine aynı görevde bulunan Kubat Talabani, Başbakan Yardımcısı seçildi.

    © AA / Cem Özdel
    IKBY'nin yeni Başkanı Neçirvan Barzani göreve başladı
    KYB'nin yeni kabinde aldığı bakanlıklar şöyle;

    Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani, Planlama Bakanı Dara Reşid Mahmud, Yüksek Öğrenim Bakanı Aram Muhammed Kadir, Gençlik ve Kültür Bakanı Muhammed Said Ali ve Bölge Bakanı Halid Selam Said.

    GORAN HAREKETİ 4 BAKANLIK ALDI

    Goran Hareketi ise koalisyon hükümetinde seçimlerde çıkardığı 12 milletvekiliyle kabinede 4 bakanlık aldı. Koalisyon hükümetinde Goran'dan, Maliye ve Ekonomi Bakanı Avat Şeyh Cenab, İmar Bakanı Dana Abdülkerim, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kemal Müslim ile Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanı Kuvestan Muhammed meclisten güven oyu aldı.

    TÜRKMENLER BİR BAKANLIKLA TEMSİL EDİLECEK

    Muna Kahveci
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    IKBY’de Meclis Başkan Yardımcılığı ilk kez Türkmenlere verildi
    Türkmenler de kabinede bir bakanlıkla temsil edilme hakkı kazandı. Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Aydın Maruf Bölge Bakanı seçildi.

    Kabinede Hristiyanlara da bir bakanlık verilerek, Ano Cevher İletişim ve Ulaştırma Bakanı olarak seçildi.

    Seçimlerde 2 milletvekili çıkaran Modern ve Özgür listesinden Abdullah Mahmud da Enfal ve Şehitler Bakanı olarak yeni kabinede görev alacak.

    IKBY'de 30 Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45, KYB 21, Goran 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Komel 7, Yekgirtu 5, Modern ve Özgür Listesi 2, kota sistemine tâbi Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.  

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    Etiketler:
    Irak Türkmen Cephesi, Aydın Maruf, Şoreş İsmail, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, İslami Toplum Partisi (Komela), Irak Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yegirtu), Yeni Nesil Hareketi, IKBY Meclisi, Kubat Talabani, Mesrur Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
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