Kayıt
14:15 12 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İran Savunma Bakanı Emir Hatemi

    İsrail'in 'Ortadoğu'nun her yerine ulaşan F-35 tehdidine' İran'dan yanıt: Pişman ederiz

    © AFP 2019 / Alexander NEMENOV
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 90

    Amerikan insansız hava aracı düşüren ve ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı emrinden son anda sıyıran İran, İsrail'in yeni tehdidine "Pişman ederiz" yanıtını verdi. 

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Netanyahu: Savaş uçaklarımız Ortadoğu’da her yere ulaşabilir
    İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'F-35 savaş uçaklarının İran ve Suriye dahil Ortadoğu'da her yere ulaşabileceği' açıklamasının, BM Antlaşması’nın 4. paragrafının 2. maddesinin net ihlali olduğuna dikkat çekti. Sözkonusu madde BM üyelerinin birbirine karşı tehdit ve güç kullanmamasını talep ediyor. 

    ULUSLARARASI TOPLUMA UYARI: BM ANTLAŞMASINA AYKIRI

    Uluslararası toplumu barışı tehlikeye sokan böylesi düşmanca eylemlere karşı tepki vermeye, İran Dışişleri Bakanlığı'nı da BM Güvenlik Konseyi nezdinde girişimde bulunmaya çağıran Savunma Bakanı, diğer yandan İran'ın İslami öğreti, ülkenin savunma stratejileri ve BM Antlaşması’nın 51. maddesi temelinde kendini savunmaya dair meşru hakkını mahfuz tuttuğunu belirtti. 

    © AA /
    'İsrail kendisine özel tasarlanan F-35'lerle istihbarat topluyor'

    'HAVA SAHASI İLE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ İHLAL EDERSENİZ'

    İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü saldırıya kararlı ve ağır şekilde yanıt vermeye tümüyle hazırlıklı olduğunu belirten Hatemi, "İran İslam Cumhuriyeti'nin hava sahası ile toprak bütünlüğünü ihlal etmek isteyen her seviyedeki herhangi bir düşman sert ve somut tepkimizle karşı karşıya kalacaktır" diyerek ekledi:

    "Onları pişman edeceğiz."

    BİBİ'DEN F-35 CAKASI

    ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Kudüs, 23 Mayıs 2017
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Trump ile Netanyahu İran'ı görüştü
    Bu hafta İsrail'im Nevatim Hava Üssü'nü ziyaret edip F-35 Adir savaş uçağının önünde konuşan Netanyahu, "İran bu uçakların İran ve elbette Suriye dahil Ortadoğu'nun her yerine ulaşabildiğini hatırlamalı" demişti. 

    Ardından İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammad Hüseyin Bakıri, yabancı tehditlere karşılık verecek her türlü askeri hazırlılık içinde olduklarını, ülke güvenliğini tehdit eden her hamleye ezici karşılık vereceklerini söylemişti.

    Etiketler:
    pişman, Donald Trump, Benyamin Netanyahu, Emir Hatemi, F-35, ABD, İsrail, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Vatikan'da kayıp Orlandi için açılan iki mezar boş çıktı
    Karikatür
    Mahkemeden Trump'a Twitter kararı: Kullanıcıları engelleyemez
    İnfografik
    T-5000 keskin nişancı tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet