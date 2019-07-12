İsrail'in 'Ortadoğu'nun her yerine ulaşan F-35 tehdidine' İran'dan yanıt: Pişman ederiz

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'F-35 savaş uçaklarının İran ve Suriye dahil Ortadoğu'da her yere ulaşabileceği' açıklamasının, BM Antlaşması’nın 4. paragrafının 2. maddesinin net ihlali olduğuna dikkat çekti. Sözkonusu madde BM üyelerinin birbirine karşı tehdit ve güç kullanmamasını talep ediyor.

ULUSLARARASI TOPLUMA UYARI: BM ANTLAŞMASINA AYKIRI

Uluslararası toplumu barışı tehlikeye sokan böylesi düşmanca eylemlere karşı tepki vermeye, İran Dışişleri Bakanlığı'nı da BM Güvenlik Konseyi nezdinde girişimde bulunmaya çağıran Savunma Bakanı, diğer yandan İran'ın İslami öğreti, ülkenin savunma stratejileri ve BM Antlaşması’nın 51. maddesi temelinde kendini savunmaya dair meşru hakkını mahfuz tuttuğunu belirtti.

'HAVA SAHASI İLE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ İHLAL EDERSENİZ'

İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü saldırıya kararlı ve ağır şekilde yanıt vermeye tümüyle hazırlıklı olduğunu belirten Hatemi, "İran İslam Cumhuriyeti'nin hava sahası ile toprak bütünlüğünü ihlal etmek isteyen her seviyedeki herhangi bir düşman sert ve somut tepkimizle karşı karşıya kalacaktır" diyerek ekledi:

"Onları pişman edeceğiz."

BİBİ'DEN F-35 CAKASI

Bu hafta İsrail'im Nevatim Hava Üssü'nü ziyaret edip F-35 Adir savaş uçağının önünde konuşan Netanyahu, "İran bu uçakların İran ve elbette Suriye dahil Ortadoğu'nun her yerine ulaşabildiğini hatırlamalı" demişti.

Ardından İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammad Hüseyin Bakıri, yabancı tehditlere karşılık verecek her türlü askeri hazırlılık içinde olduklarını, ülke güvenliğini tehdit eden her hamleye ezici karşılık vereceklerini söylemişti.