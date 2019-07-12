İsrail'in 'Ortadoğu'nun her yerine ulaşan F-35 tehdidine' İran'dan yanıt: Pişman ederiz

ULUSLARARASI TOPLUMA UYARI: BM ANTLAŞMASINA AYKIRI
Uluslararası toplumu barışı tehlikeye sokan böylesi düşmanca eylemlere karşı tepki vermeye, İran Dışişleri Bakanlığı'nı da BM Güvenlik Konseyi nezdinde girişimde bulunmaya çağıran Savunma Bakanı, diğer yandan İran'ın İslami öğreti, ülkenin savunma stratejileri ve BM Antlaşması’nın 51. maddesi temelinde kendini savunmaya dair meşru hakkını mahfuz tuttuğunu belirtti.
'HAVA SAHASI İLE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ İHLAL EDERSENİZ'
İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü saldırıya kararlı ve ağır şekilde yanıt vermeye tümüyle hazırlıklı olduğunu belirten Hatemi, "İran İslam Cumhuriyeti'nin hava sahası ile toprak bütünlüğünü ihlal etmek isteyen her seviyedeki herhangi bir düşman sert ve somut tepkimizle karşı karşıya kalacaktır" diyerek ekledi:
"Onları pişman edeceğiz."
BİBİ'DEN F-35 CAKASI
Ardından İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammad Hüseyin Bakıri, yabancı tehditlere karşılık verecek her türlü askeri hazırlılık içinde olduklarını, ülke güvenliğini tehdit eden her hamleye ezici karşılık vereceklerini söylemişti.
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