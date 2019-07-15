Kayıt
05:02 15 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Batı Şeria'da silahlı saldırı

    İsrailli Bakan Batı Şeria'nın tamamının 'ilhakını' istedi

    © REUTERS / Ammar Awad
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İsrail Eğitim Bakanı Rafi Peretz, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'nın İsrail'e ait olduğunu iddia ederek, 'bu bölgenin tamamının ilhak edilmesini istediğini ve buradaki Filistinlilere oy kullanma hakkının tanınmaması gerektiğini' söyledi.

    Başbakan Benyamin Netanyahu tarafından geçen ay Eğitim Bakanlığı görevine getirilen ve aynı zamanda haham olan Peretz, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, Batı Şeria'nın tamamının İsrail'e 'ilhak' edilmesi isteğini dillendirdi.

    Zeytin ağacı
    © AFP 2019 / Jaafar Ashtiyeh
    Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını ateşe verdi

    Aşırı sağcı görüşleriyle ve son günlerde tartışmalara neden olan açıklamalarıyla gündeme gelen Peretz, Batı Şeria'nın 'İsrail toprağı' olduğunu ileri sürerek, bu bölgenin tamamının İsrail'e 'ilhak edilmesini' istedi. 

     Kanal 12 muhabirin "Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri ne yapacaksınız? Onlara İsrail vatandaşlığı verecek misiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Peretz, "Onların haklarını ve hayatlarını garanti altına alacağız ancak oy kullanma hakkı gibi siyasi hakları olmayacak." dedi. 

    Muhabirin "Bu apartheid değil mi?" şeklindeki sorusuna Peretz, "Çözümler bulmak zorundayız." yanıtıyla yetindi. 

    Eğitim Bakanın Filistin toprağı Batı Şeria'nın tamamın İsrail'e ilhakı açıklamasına Netanyahu hükümetinden ve muhalefet partilerinden herhangi bir tepki gelmemesi dikkati çekti. 

    BATI ŞERİA'NIN İLHAKI UZUN ZAMANDIR GÜNDEMDE

    Jared Kushner
    © AFP 2019 / MANDEL NGAN
    Trump'ın damadı Jared Kushner: İsrail-Filistin sorunu Arap Barış Girişimi’yle çözülemez

    Batı Şeria'nın ilhakı uzun zamandır İsrail'in en önemli gündemlerinden birisi haline geldi. 

    Başbakan Netanyahu, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılmayacağını ifade etmişti. 

    Netanyahu ayrıca, 9 Nisan'da yapılan erken seçimler öncesinde Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhak edileceği" sözünü vermişti.

     İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

    Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

    İlgili konular:

    İsrail'den TİKA'nın Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki faaliyetlerine engel
    Batı Şeria genel greve gidiyor
    Katar'dan Batı Şeria ve Gazze'ye 480 milyon dolar hibe
    Etiketler:
    Rafi Peretz, Batı Şeria, Filistin, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Vatikan'da kayıp Orlandi için açılan iki mezar boş çıktı
    Karikatür
    Gizlice dinleyen dinleyene: Google Asistan da 'kulak misafiri' oluyormuş
    İnfografik
    T-5000 keskin nişancı tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet