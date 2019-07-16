Irak Başbakanı Abdulmehdi'den 'Yüzyılın Anlaşması' açıklaması

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkesinin Filistin meselesine ilişkin tutumunun sabit olduğunu ve ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planına onurlu bir şekilde karşı çıktıklarını belirtti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Filistinli mevkidaşı Muhammed Iştiyye ile başkent Bağdat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Filistin heyetiyle sanayi, ekonomi ve ticaret gibi çeşitli alanlarda görüştüklerini ifade eden Abdulmehdi, Filistin davasının kendi davaları olduğunu ve herhangi bir şart koşmaksızın Filistin halkının yanında durduklarını söyledi.

Abdulmehdi, "Irak'ın Filistin davası konusundaki tutumu sabittir. Bölgedeki tüm yerleşim projelerini reddediyoruz. Yüzyılın Anlaşması planına onurlu bir şekilde karşı çıktık. Bu planı yürürlüğe koymak isteyenler de artık başarıya ulaşıp ulaşmayacağından şüphe duyuyor" dedi.

Filistin Başbakanı Iştiyye resmi ziyaret için sabah saatlerinde Bağdat'a ulaşmıştı.