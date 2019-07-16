İsrail'de Etiyopyalı gencin ölümüne sebep olan polisin serbest bırakılmasına tepki

İsrail'de Etiyopya asılı Yahudiler, 19 yaşındaki Solomon Tekah'ın ölümüne neden olan polisin serbest bırakılmasını protesto etti.

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi yakınlarında toplanan göstericiler, buradan Yafa Caddesi'ne yürüyüşe geçti.

Üzerinde Tekah'ın resmi bulunan ve İsrail'de polis tarafından öldürülen Etiyopyalılarının adlarının yazılı olduğu tişörtler giyen göstericiler, polis şiddetine ve ırkçılığa tepki gösterdi.

Sık sık 'polis devleti' sloganı atan göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Polis, gruptan bazılarını yaka paça gözaltına alırken çevredeki İsrailliler de göstericilere alkışlarla destek verdi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Tekah'ı vuran polis memurunun serbest bırakılmasına karşı Etiyopya asıllı Yahudiler tarafından Kudüs'te düzenlenen gösteride en az 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

EV HAPSİ SONLANDIRILDI

İsrail basınında bugün yer alan haberlerde, 30 Haziran'da ülkenin kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde tabancasından çıkan kurşunla Tekah'ın ölümüne neden olan ve güvenlik gerekçesiyle kimliği açıklanmayan polisin ev hapsinin sonlandırılmasına karar verilerek serbest bırakıldığı aktarılmıştı.

Etiyopya asıllı İsrail vatandaşı Tekah'ın polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi nedeniyle Etiyopya asıllı Yahudiler, önceki hafta başta başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenlemişti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya asılı Yahudilerin ülke genelinde düzenlediği gösterilerde 111 polisin yaralandığı, 136 göstericinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Polisin yürüttüğü soruşturmada, olaya karışan polisin ailesiyle gezintiye çıktığı sırada kavga eden gençlere müdahale ettiği, bu sırada 'kendisine saldıran' gençleri durdurmak için yere ateş ettiği ancak kurşunun asfalttan sekerek Tekah'a isabet ettiği dile getirilmişti.