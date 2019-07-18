BM Irak Yardım Misyonu Başkanı'ndan Erbil'deki saldırıya kınama

Plasschaert'in yaptığı ve UNAMI tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, 'çirkin' olarak nitelendirilen saldırının, şiddetle kınanması gerektiği ifade edildi.
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Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara da acil şifa temennisinde bulunuldu.
Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat hayatını kaybetmiş, saldırıda bir Irak vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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