IKBY’den Trabzon'daki olaya ilişkin açıklama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, dün Trabzon’un Çaykara ilçesinde yaşanan olayla ilgili bir açıklama yayınladı.
راگەیێنراوێک لە لایەن وتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە لە بارەی دەستگیرکردنی گەشتیارانی هەرێمی کوردستان لە تورکیاhttps://t.co/nGVzqAtITv— KRG (@Kurdistan) July 19, 2019
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Kürdistan hükümeti başkanı, olayla ilgili endişelerini dile getirerek, Kürdistan bölgesinin ilgili kurumlarını, turistlerin en yakın zamanda turistlerin serbest bırakılması için Türk yetkililerle konuşmak için görevlendirmiştir.”
NE OLMUŞTU?
Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde, Kuzey Irak'tan Trabzon'a gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklu IKBY'linin yer aldığı gruptan 9 kişinin üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektirdikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterilmişti.
Kısa süreli arbedenin ardından olayla ilgili Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alınmıştı.
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