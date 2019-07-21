İran, Suudi Arabistan'daki petrol tankerinin serbest bırakıldığını doğruladı

İran'da Cuma günü İngiltere'ye ait petrol tankerinin alıkonulmasına ilişkin de konuşan İslami, Stena Impero adlı tankerin uzun bir süre radar sisteminin kapalı olduğunu söyleyerek, "Bu tehlikeli bir durumdu ve Limanlar Genel Müdürlüğü olarak müdahale etmememiz gerekiyordu" dedi.
İran bandıralı 'Happiness 1' adlı petrol tankeri 30 Nisan'da Kızıldeniz'de arızalandığı gerekçesiyle onarılması için Cidde limanına çekilmişti. Suudi Arabistan, tankeri serbest bırakmak için İran’dan ödeme talep etmiş ve 3 ay boyunca alıkoymuştu.
Öte yandan İran, 19 Temmuz’da Hürmüz Boğazı'nda denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle biri İngiltere, biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoymuştu. Daha sonra yapılan açıklamada, Liberta bandıralı geminin serbest bırakıldığı kaydedilmişti.
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