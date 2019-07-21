Rus büyükelçiliği: İran'da alıkonulan İngiliz tankerindeki Rus ve diğer denizciler için tehdit bulunmuyor

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği Sözcüsü Andrey Ganenko, İran tarafından el koyulan İngiliz tanker gemisi 'Stena Impero'daki Rus ve diğer denizcilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve denizciler için bir yaşam tehdidi bulunmadığını belirtti.