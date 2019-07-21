Rus büyükelçiliği: İran'da alıkonulan İngiliz tankerindeki Rus ve diğer denizciler için tehdit bulunmuyor

Büyükelçilik olarak tankerin bulunduğu kentteki üst düzey bir İranlı diplomatla irtibata geçtiklerini anlatan Ganenko, mürettebatın gemi içinde hareket etmesine izin verildiği yönünde güvence aldıklarını aktardı.
Ganenko, "İranlı diplomat, soruşturma devam ederken mürettebatın gemide bulunduğu söyledi. Denizcilerin gemi içindeki hareketleri kısıtlanmadı" ifadelerini kullandı.
Rus denizcilerle irtibat kurmak için çalışmaların sürdüğünü anlatan Ganenko, uluslararası denizcilik hukuku uyarınca, soruşturma bitene kadar mürettebatın gemiden ayrılmaya hakkı olmadığını sözlerine ekledi.
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