Özel Temsilci Jeffrey Ankara'dayken ABD'li generalden DSG ziyareti

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın Sözcüsü Mustafa Bali, Twitter'dan, CENTCOM komutanı Orgeneral McKenzie ve IŞİD Karşıtı ABD Öncülüğündeki Koalisyon'un temsilcilerinden Büyükelçi William Roebuck'un, Suriye'de YPG’nin konrolündeki bölgeyi ziyaret ettiğini duyurdu.

Paylaşılan fotoğraflarda, ABD'li yetkililerin SDG'li Cilo ile bir araya geldiği görüldü.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin, Türkiye'de temaslarda bulunmasına saatler kala ABD'li yetkililerin, Suriye'de YPG’lilerle bir araya gelmesi dikkatleri çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey'nin Ankara'da, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ele alacağı bildirilmişti.

Türkiye, PYD ve YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, 'IŞİD’e karşı zafer' açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ise 'IŞİD'e karşı mücadele' olarak gerekçelendiriyordu. IŞİD’in bölgeden çıkarıldığı açıklamasına rağmen ABD’nin YPG’ye mühimmat sevkiyatı kafalarda soru işareti yaratıyor.