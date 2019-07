Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Haddad: Suriyeliler Ruslarla daima dost kalacak

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Moskova ve Şam arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıldönümü dolayısıyla Rus basınına yaptığı açıklamada Suriyelilerin Rusların daima sadık birer dostları olacağını söyledi.

Haddad, "Kardeş ve dost Rusya’ya en içten teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız. Her Suriyeli çocuk, her Suriyeli kadın, her Suriyeli askeri ve sivil vatansever adına, teröre karşı bizimle birlikte duran herkese teşekkürlerimizi sunarız. Her şeyden önce, insanlığın en yüksek değerlerini terörizmden korurken kanı Suriye topraklarındaki Suriyeli savaşçıların kanlarıyla karıştığı Rus dostlara teşekkür ederiz. Suriye halkı sonsuza kadar dökülen kutsal kana sadık ve Rusya Federasyonu halkına, ordusuna ve hükümetine minnettar kalacak" diye konuştu.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıldönümünün önemli bir tarih olduğunu ve ikili ilişkilerin gücünü gösterdiğini söyleyen Haddad, iki ülkenin arasındaki ilişkilerin zengin tarihine dikkat çekti ve bugün terörle mücadelede yapılan işbirliğinin bunun iyi bir örneği olduğunu vurguladı.

Suriyeli diplomat, Moskova ve Şam arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun bu günlerde kutlanan 75. yıldönümünün ‘tüm dünya için karşılıklı saygıya ve bağları daha güçlü kılmaya yönelik ortak çabalarına dayalı ikili ilişkiler örneği’ olduğunun altını çizdi.