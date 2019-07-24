İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha: Golan yakınındaki askeri noktalar hedef alındı

Suriye devlet televizyonu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'ya bağlı Tel Ahmar ve Dera'ya bağlı Tel Hara bölgesini hedef aldığını bildirdi.

İsrail'in Golan Tepeleri'nden Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera bölgelerinde yer alan askeri noktalara hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu, saldırıların Kuneytra'ya bağlı Tel Ahmar ve Dera'ya bağlı Tel Hara bölgelerine düzenlendiğini duyurdu.

Askeri kaynaklar, Suriye hava savunmasının Golan hava sahasında iki füzeyi düşürdüğünü bildirdi.

🔴#عاجل| مصدر عسكري: الدفاعات الجوية تسقط هدفين إسرائيليين انطلقا من الجولان المحتلhttps://t.co/uGM2kF45m0 pic.twitter.com/cgi0nH6r3s — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 23, 2019

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, saldırılarda ölen ya da yaralananlar olmazken, yalnızca maddi hasar yaşandı.

İsrail, krizin başlamasından bu yana Suriye'ye saldırılar gerçekleştiriyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ocak ayında İsrail'in ilk kez Suriye'ye düzenlediği saldırının sorumluluğunu resmi şekilde üstlenmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise, İsrail'in Suriye'ye yönelik güç kullanımının bölgenin istikrarını tehdit ettiğini belirterek, İsrail'in saldırılarının Moskova'da endişeyle izlendiğini vurgulamıştı.