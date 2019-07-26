İran’a ait yük gemisi battı

İran ait bir yük gemisi Azerbaycan’ın Lenkeran limanında battı.

İran’a ait Şebahent adlı yük gemisi Azerbaycan’nın Lenkeran limanında kaza sonrası battı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerinden kazayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Sahil Güvenlik Genel Merkezi’ne, kıyıdan 15 mil uzaklıkta bulunan İran’a ait gemiden yerel saatle 14.15'te acil sinyal bilgisi geldiği kaydedildi.

Azerbaycan, olay yerine acilen “Tufan” isimli sınır muhafız gemisi ve iki helikopter göndererek 9 kişiden oluşan mürettebatı kurtardı. Mürettebatı kurtarılan geminin yerel saatle 16.22’de battığı belirtildi.