İran'ın batısındaki çatışmada bir teğmen öldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hamza Karargâhı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kürdistan eyaletinin Servabad kenti kırsalındaki Dalemerz bölgesinde Devrim Muhafızları'na bağlı güçler ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktığı belirtildi.
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Çatışmada, Devrim Muhafızları bünyesinde görev yapan bir teğmenin öldüğü, silahlı grupta yer alan birçok kişinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca çok sayıda silah ve mühimmata da el konulduğu aktarıldı.
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