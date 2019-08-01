İran: BAE keskin tutumunu değiştiriyor

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki keskin tutumunu değiştirmeye başladığını ve Basra Körfezi'ndeki gerginlikle ilgili Tahran'la irtibat halinde olmak istediğini söyledi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, başkent Tahran'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son yıllarda bölgesel politikalarda sürekli karşı karşıya gelen BAE ile İran arasında 6 yıl aradan sonra yeniden Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı düzenlendiğine ilişkin haberlerin sorulması üzerine Vaizi, "Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen konusundaki keskin tutumunu gözden geçiriyor" dedi.

BAE hükümetinin Yemen konusunda Suudi Arabistan'la görüş farklılığı olduğunu belirten Vaizi, Abu Dabi hükümetinin Basra Körfezi'nin güvensiz hale gelmesinden de endişe duyduğunu ifade etti.

Vaizi, "BAE bu konuda (Basra Körfezi'nin güvenliği) İran'la irtibat halinde olmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Tahran'da dün başlayan ve bugün sona ermesi beklenen 6. Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı'nda, İran ve BAE'nin Basra Körfezi'ndeki işbirliği imkanları, iki ülke vatandaşlarının deniz sınırlarından geçişleri, yasa dışı geçişler ve karşılıklı istihbarat paylaşımını kolaylaştırma konuları ele alınıyor.

İran ve BAE, son olarak 2013'te Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı gerçekleştirmişti.

Basra Körfezi'nde ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerginliğin zirveye çıktığı bir dönemde BAE ile İran'ın Körfez güvenliğine ilişkin 6 yıl aradan sonra ortak toplantı düzenlemesi dikkati çekiyor.