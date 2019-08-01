İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin Zarif yaptırımını yorumladı: Çocukça

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ABD tarafından yaptırım kapsamına alınmasını ‘çocukça bir davranış’ olarak nitelendirdi. Ruhani ABD’nin bu hamlesinin korkudan kaynaklandığını da savundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yabancı medya mensuplarına verdiği demeçte, "(Amerikalılar) Çocukça bir davranışta bulunma yoluna gitti. Çocukça olarak nitelemekten daha iyi bir yol yok. Hem her gün ‘biz önkoşul olmadan müzakere etmek istiyoruz’ diyorlar, hem de Dışişleri Bakanı'na yaptırım uyguluyorlar. Bu da mantıklı düşünme gücünü yitirdiklerini gösteriyor” dedi.

Müzakere yolunun Dışişleri Bakanlığından geçtiğini belirten Ruhani, "Müzakere için başka bir yol yok. Diplomasi bakanlığı Dışişleri Bakanlığıdır" diye konuştu.

ABD’nin Zarif’ten ‘korktuğu’ için böyle bir hamlede bulunduğunu söyleyen Ruhani, “Dışişleri Bakanımızın röportajlarından korkuyorlar. Beyaz Saray’ın temellerinin bilgili, sadık, diplomatik birinin kelimeleri ve mantığı karşısında sarsıldığı çok açık” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, dün, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı. Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki malvarlığına erişimini engellemeyi ve Amerikan vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını yasaklıyor.

Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran dışında bir mülkü olmadığı için Washington yönetiminin kendisini yaptırım listesine almasının bir etkisi olmayacağını belirtmişti.