Suriye: İsrail'e ait bir füze ülkenin güneyine isabet etti

Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail’e ait bir füzenin ülkenin güneyine isabet ettiğini duyurdu.

SANA tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile Suriye sınırında yer alan Kuneytire ilinde yer alan Tel Barik bölgesine isabet eden füzenin herhangi bir zarara yol açmadığı belirtildi. SANA, olayla ilgili daha fazla detay vermedi.

İsrail ordusundan bir sözcü ise, yabancı raporlara dayanarak yorum yapmayacaklarını açıkladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bölgede Suriye devleti güçlerinin olduğunu belirtti.

Kuneytire, İsrail tarafından işgal edilen Golan Tepeleri’ni de kapsıyor.

İsrail bugüne kadar Suriye’ye İran ve Hizbullah hedeflerine yönelik olduğunu savunduğu yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.