'Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki PKK'ya yönelik harekatları Bağdat'la koordine etmiyor'

Sputnik'e konuşan Şamsuddin, "Harekatlar mevcut Irak hükümetiyle koordine edilmiyor. Bunlar, Irak ve Türkiye arasında 1980'li yıllarda imzalanan ve halen yürürlükte olan anlaşmalara dayanıyor. Ancak Irak hükümetine danışılmıyor ve bu, ikili ilişkilere olumsuz yansıyor" dedi.

Türkiye ve Irak'ın bu konuyu birçok kez ele aldığını ancak bir sonuç elde edilemediğini kaydeden Şamsuddin, bunun zor bir durum yaratacağını ve Türk yatırımcıların Irak'ta çalışmalarının zor olacağını sözlerine ekledi.