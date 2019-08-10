İran: İsrail ABD'nin koalisyonuna katılıp Hürmüz Boğazına girerse, Tel Aviv'den dumanlar yükselir

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın ABD'nin kurmaya çalıştığı Körfez misyonuna İsrail'in de dahil olacağına dair sözlerine İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İşler Özel Temsilcisi Hüseyin Emir Abdullahiyan karşılık verdi.

İran'a karşı sürekli hamle yapan ABD'nin Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Boğazı'nda deniz nakliye rotalarını koruma gerekçesiyle deniz gücü oluşturma ve bunun için koalisyon kurma çabasına İsrail'in dahil olmasına karşı Tahran'dan sert uyarı geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın parlamentoyu bilgilendirirken ABD'nin kurmaya çalıştığı Körfez misyonuna İsrail'in de dahil olacağı, istihbarat dahil bir dizi konuda destek sağlayacağına dair sözlerine İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İşler Özel Temsilcisi Hüseyin Emir Abdullahiyan karşılık verdi.

İsrail'in koalisyona katılması halinde sonuçlarına katlanacağını söyleyen Abdullahiyan "İsrail, Hürmüz Boğazı'na girerse, bölgenin gazabı tarafından yutulur ve dumanı Tel Aviv'den yükselir" dedi.

ABD ile müttefiklerine Körfez'da askeri misyon fikrinden vazgeçmeleri çağrısı yapan İran Meclis Başkanı'nın Başdanışmanı, bunun bölgeye barış ve güvenlik getiremeyeceğini belirterek ekledi:

"Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinde İran'ın yaşamsal rolü vardır. Boğaz'da ABD öncülüğünde askeri koalisyon, Irak ve Afganistan işgallerinin tekrarı olur ve bölgede güvenlik kaybının tırmanmasına yol açar."

Abdullahiyan'dan önce de İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Sözcüsü, Körfez'de yabancı askeri koalisyonun varlığını net tehdit kabul edecekleri ve ona göre davranacakları uyarısında bulunmuştu.

Dışişleri Sözcüsü Abbas Musavi "İran caydırıcılık ve savunma politikası çerçevesinde bu tehdide karşılık verme ve topraklarını savunma hakkını saklı tutar" demişti.

ABD'nin koalisyon çağrısına çok az ülke olumlu yanıt verirken Almanya ve Japonya katılmayı reddetti.