Suriye hükümet güçleri, İdlib’in güneyinde ilerliyor

Haberde, "Ordu İdlib’in güneyinde Hama vilayetiyle sınır bölgesinde yer alan Sukayk köyünün ve tepesinin kontrolünü ele geçirdi" denildi.
Hükümet güçlerinin el Djeysat köyünü ve kuzeybatısındaki birkaç çiftliği de militanlardan temizlediği aktarılarak "Ordu, Nusra militanlarıyla girdiği çatışmaların ardından el Hubayt köyüne ulaştı" bilgisi verildi.
STRATEJİK KÖY KUŞATILDI
İdlib’in güneyinde yer alan el Hubayt köyü, stratejik öneme sahip.
Habere göre ordu etrafını sardığı el Hubayt köyü içinde bulunan militanların mevzilerini ateşe tuttu.
Suriye ordusunun militanların 2014'teki güney İdlib saldırısından beri ilk kez İdlib-Hama ekseninin büyük kısmında kontrolü sağladığı konuşuluyor.
ŞAM'A GÖRE ANKARA MUTABAKATA UYMUYOR
Daha sonra militanların ateşkese uymadıkları ve Soçi mutabakatının Ankara tarafından yerine getirilmediğini söyleyen Suriye hükümeti, İdlib'deki 'terör yanlısı örgütlere' yönelik askeri operasyonu tekrar başlatttığını açıklamıştı.
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