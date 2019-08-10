Suriye hükümet güçleri, İdlib’in güneyinde ilerliyor

Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi ile bağlantılı cihatçı grupların çatı örgütü Heyet Tahrir eş Şam'ın (HTŞ) kontrolündeki İdlib vilayetinin güney koridorunda ilerleme kaydeden Suriye ordusu, Nusra militanlarıyla çatışmalara girerek Hama-İdlib sınırındaki birkaç köyü kurtardı.

El Vatan gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığına göre, Suriye hükümet güçleri, Nusra militanlarıyla girdiği çatışmaların ardından Hama ile İdlib vilayetlerinin sınırındaki birkaç köyü 'terör yanlılarından' kurtarmayı başardı.

Haberde, "Ordu İdlib’in güneyinde Hama vilayetiyle sınır bölgesinde yer alan Sukayk köyünün ve tepesinin kontrolünü ele geçirdi" denildi.

Hükümet güçlerinin el Djeysat köyünü ve kuzeybatısındaki birkaç çiftliği de militanlardan temizlediği aktarılarak "Ordu, Nusra militanlarıyla girdiği çatışmaların ardından el Hubayt köyüne ulaştı" bilgisi verildi.

STRATEJİK KÖY KUŞATILDI

İdlib’in güneyinde yer alan el Hubayt köyü, stratejik öneme sahip.

Habere göre ordu etrafını sardığı el Hubayt köyü içinde bulunan militanların mevzilerini ateşe tuttu.

Suriye ordusunun militanların 2014'teki güney İdlib saldırısından beri ilk kez İdlib-Hama ekseninin büyük kısmında kontrolü sağladığı konuşuluyor.

ŞAM'A GÖRE ANKARA MUTABAKATA UYMUYOR

Ağustos başında Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da yapılan görüşmelerde, Suriye hükümeti, yasadışı silahlı örgütlerin Rusya ile Türkiye’nin Eylül 2018’deki Soçi mutabakatına uygun hareket edip ağır ve orta silahları çatışma hattından 20 kilometre uzağa çekmeleri halinde İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes uygulayacağını duyurmuştu.

Daha sonra militanların ateşkese uymadıkları ve Soçi mutabakatının Ankara tarafından yerine getirilmediğini söyleyen Suriye hükümeti, İdlib'deki 'terör yanlısı örgütlere' yönelik askeri operasyonu tekrar başlatttığını açıklamıştı.