İsrail Kültür Bakanı: Bir sonraki başbakanın kim olacağına halk değil, Tanrı karar verecek

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, İsrail'in bir sonraki başbakanının halk değil, 'tanrı tarafından belirleneceğini' söyledi.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, Radyo 103'e ülkedeki seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sunucunun, İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu) partisi lideri Avigdor Liberman'ın bir sonraki başbakanın belirlenmesi konusundaki belirleyici faktör olup olmadığı sorusu üzerine konuşan Regev, İsrail'in bir sonraki başbakanının halk değil, tanrı tarafından belirleneceğini söyledi.

İsrail'de, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararı alındı.