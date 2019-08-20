Esenyurt'tan 127 Suriyeli daha ülkesine döndü. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Göreve geldiğimizden bu yana 600'ün üzerinde Suriyeli'nin dönüşüne aracılık ettik. Bugün 127 kişiyi daha gönderiyoruz. Bizim organizasyonlarımıza ilgi gösteriyorlar" dedi.

Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Suriyeliler ülkelerine dönmek üzere, Esenyurt Belediyesi eski binası önünden Kilis Öncüpınar, Hatay Yayladağı ve Cilvegözü Sınır Kapısı'na doğru araçlarla yola çıktı.

Belediyemizin destekleri ile ülkelerine kesin dönüş yapan 127 kişilik Suriyeli kafile eski belediye binamızın önünden yolcu edildi.

Bugüne kadar 6 bine yakın Suriyelinin ülkelerine dönüş yaptığını ifade eden Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt, dönüşlerin devam edeceğini belirtti. pic.twitter.com/IHklevgv13 — Esenyurt Belediyesi (@EsenyurtBLDYS) August 20, 2019

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Kesin dönüş yapan Suriyelilerin eşyaları da belediye tarafından ayrı bir araçla Suriye'ye gönderildi. Sınır kapılarına ulaşan Suriyeliler, güvenli bölgelerden ülkelerine ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yola çıkan kafileyi uğurladığını ve şu ana kadar Esenyurt'tan 6 bine yakın kişinin belediyenin aracılığıyla ülkelerine döndüğünü belirtti.

Göreve geldiklerinden bu yana 600'ün üzerinde Suriyeli'nin dönüşüne aracılık ettiklerini belirten Bozkurt, şöyle devam etti:

"Bugün 127 kişiyi daha gönderiyoruz. Bizim organizasyonlarımıza ilgi gösteriyorlar. Şu an 70 kişilik bir grup daha hazır. Onları da önümüzdeki haftalarda göndereceğiz. Artık haftalık, 15 günlük periyotlarla 100'ün üzerinde sayı oluştuğunda konvoylar oluşturulup ülkelerine dönmeleri sağlanacak. Buradaki vatandaşlarımız da onlara evlerini, kapılarını açmaktan huzur duydular ama şimdi onlar da kendi evlerinde mutlu yaşarlar inşallah."

Suriyelilerin dönüş için kendilerini tercih ettiğini vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Suriyeli misafirlerimiz güvenli gittikleri için bizden memnunlar. Onlar gidecekleri yerlere bizim kontrolümüzde gidiyorlar. Hiçbir ücret almıyoruz. Onları sınıra kadar güvenle götürüyoruz. Hatta sınırdan sonra başlarına herhangi bir olay gelmesin diye de bizimle irtibatta oluyorlar. Evlerine dolayısıyla güvenle gidiyorlar. Ben yolları açık olsun diyorum."