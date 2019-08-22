İsrail'den Gazze Şeridi'ne füze saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yönelik çok sayıda füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Hamas'a ait askeri hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bir donanma tesisindeki askeri hedefleri vurduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların bu gece Gazze'den fırlatılan füzelere tepki olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Paylaşımlarda, bu gece Gazze'den yapılan füze saldırısının son 6 gündeki 5. saldırı olduğu öne sürüldü.

In response to the rocket fired from #Gaza to #Israel, we just struck a number of military targets in a Hamas naval facility in the northern Gaza Strip. — Israel Defense Forces (@IDF) August 21, 2019

​Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın Gazze'den ikinci bir füze saldırısı daha gerçekleştirdiğini bildirdi.

Saldırılarda ölen ya da yaralananların olmadığı kaydedildi.