İsrail ordusu Gazze'de bir Filistinliyi yaraladı

Filistin'de ambulans ekiplerinin İsrail ile sınır hattı üzerinde yaralanan Filistinlinin tedavi için Gazze'deki Şifa hastanesine kaldırıldığı belirtilen açıklamada, gencin kalçasından yaralandığı aktarıldı.
© Sputnik / Vitaliy Podvitski
Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sınır bölgesinde bir Filistinliye askerleri tarafından ateş açıldığını açıkladı.
İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, silahlı olduğu belirtilen bir Filistinlinin sınır bölgesine yaklaştığı ve İsrail askerlerine el bombası fırlattığı öne sürüldü.
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