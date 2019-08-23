İsrail ordusu Gazze'de bir Filistinliyi yaraladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğusundaki tel örgüler bölgesinde bir Filistinli'nin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu gerçek mermiyle yaralandığı kaydedildi.