Husiler'den Suudi Arabistan hava üssüne saldırı 

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Kral Halid Hava Üssüne SİHA'lar ile bombardıman gerçekleştirildiğini belirtti.

Seri, açıklamasında saldırının hava üssündeki iletişim merkezini hedef aldığını vurguladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyon güçlerinin devam eden ablukası ve saldırılarına dikkat çekilen açıklamada Husilerin Sözcüsü, saldırının buna karşı bir cevap olarak yapıldığına işaret etti.

Koalisyon güçlerinden ise bombardımana ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.