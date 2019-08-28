Kerkük'teki göçmen kampında aranan 8 IŞİD'li yakalandı

Harbiye, operasyon sonucu kampta gizlenen ve haklarında daha önce yakalama emri çıkarılan 8 IŞİD mensubunun yakalandığını söyledi.
Iraklı askeri yetkili, kampta başka terörist bulunup bulunmadığına ilişkin soruşturma yürütmeye devam ettiklerini, Kerkük'teki diğer iç göçmen kamplarını da inceleyeceklerini kaydetti.
IŞİD'in, Haziran 2014'te, Musul ve ardından Salahaddin vilayetini ele geçirmesi üzerine yüz binlerce iç göçmen güvenli buldukları komşu il Kerkük'e sığınmıştı.
Kerkük'te, Leylan 1, Leylan 2, Leylan 3, Dakuk, Yahyava, Nazrava ve Bava adında 7 iç göçmen kampı bulunuyor.
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