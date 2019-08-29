Husilerden Suudi Arabistan'daki havalimanına füze saldırısı

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri'nin yaptığı ve Yemen basınında yer alan açıklamaya göre, Abha Havalimanı'na Kudüs-1 model cruise (seyir) füzesi ile gerçekleştirilen saldırıda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ortak operasyon merkezi ile savaş uçaklarının bulunduğu apronun hedef alındığı belirtildi.

Seri, açıklamasında söz konusu saldırı nedeniyle havalimanındaki uçuşların askıya alındığını kaydetti.

SUUDİ ARABİSTAN DOĞRULADI

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, çarşamba akşam geç saatlerde Abha Havalimanı'na bir füzenin düştüğünü ifade etti.

Maliki, söz konusu saldırıda can kaybı yaşanmadığını aktardı.