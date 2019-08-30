İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: En bağımsız ülkeyiz

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin katıldığı bir askeri törendeki sözlerini aktardı.
© AFP 2019 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Bakıri, İran yönetimi ve halkının dik duruşunun ABD'yi geri adım atmaya zorladığını belirterek, "İran hali hazırda dünyanın en bağımsız devleti. Tüm sorunlara karşı kendi ayakları üzerinde durmayı başardı" dedi.
ABD'nin İran karşısında devamlı geri adım atmak zorunda kaldığını söyleyen Bakıri, ABD'nin prestij kaybı yaşamamak için bu geri adımları farklı sebeplere bağladığını söyledi.
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