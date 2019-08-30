İsveç, Yemen'de çatışan taraflar arasında yeniden arabuluculuk yapacak

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Yemen’de çatışan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki Arap Koalisyonu ile Husiler arasında yeniden arabuluculuk yapmak için Ortadoğu'ya ziyarette bulunacak.

İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsveç Dışişleri Bakanı Wallström, Yemen krizine arabuluculuk yapmak amacıyla 31 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Umman’ı ziyaret edecek.

Açıklamada bölgedeki durumu Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle de görüşmek istediğini belirten Wallstrom, "Yetkili ve etkisi olan herkesle görüşeceğim. Herkesin güvendiği İsveç barış sürecini hızlandıracak” dedi.

Wallstrom, "Stockholm’da varılan anlaşmaya sadık kalınmalı, biz kendimizi sorumlu hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde 6-13 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.