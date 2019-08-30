İsveç, Yemen'de çatışan taraflar arasında yeniden arabuluculuk yapacak

Açıklamada bölgedeki durumu Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle de görüşmek istediğini belirten Wallstrom, "Yetkili ve etkisi olan herkesle görüşeceğim. Herkesin güvendiği İsveç barış sürecini hızlandıracak” dedi.
Wallstrom, "Stockholm’da varılan anlaşmaya sadık kalınmalı, biz kendimizi sorumlu hissediyoruz" ifadelerini kullandı.
Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde 6-13 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)