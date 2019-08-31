Suudi Arabistan'da kraliyet mahkemesi başkanı değişti, yeni bir bakanlık kuruldu

Suudi Arabistan'da yayımlanan resmi kararnameyle devlet kurumlarında bir dizi görev değişikliği yapıldı. Buna göre, kraliyet mahkemesi başkanı değişirken, enerji bakanlığından ayrı olarak tabii kaynaklar bakanlığı kuruldu.

Suudi Arabistan'da çıkarılan bir kraliyet kararnamesiyle devlet kurumlarında çeşitli değişikliklere gidildi.

Devlet medyasında yayımlanan kararnameye göre, üst düzey bir işletme yöneticisi olan Bender el-Hurayif, yeni kurulan sanayi ve maden kaynakları bakanlığının yöneticiliğine atandı.

Monarşideki iktidar ve siyasetin merkezi olarak kabul edilen kraliyet divanı başkanlığına ise, Muhammed bin Selman'a yakınlığıyla bilinen Fahd el-İsa getirildi.

Eski Enformasyon Bakanı Avvad el-Avvad, insan hakları komisyonu başkanlığına atanırken, Mazen el-Kahmus ulusal yolsuzlukla mücadele komisyonunun yeni başkanı olarak seçildi.