Suudi Arabistan'da kraliyet mahkemesi başkanı değişti, yeni bir bakanlık kuruldu

Devlet medyasında yayımlanan kararnameye göre, üst düzey bir işletme yöneticisi olan Bender el-Hurayif, yeni kurulan sanayi ve maden kaynakları bakanlığının yöneticiliğine atandı.
Monarşideki iktidar ve siyasetin merkezi olarak kabul edilen kraliyet divanı başkanlığına ise, Muhammed bin Selman'a yakınlığıyla bilinen Fahd el-İsa getirildi.
Eski Enformasyon Bakanı Avvad el-Avvad, insan hakları komisyonu başkanlığına atanırken, Mazen el-Kahmus ulusal yolsuzlukla mücadele komisyonunun yeni başkanı olarak seçildi.
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