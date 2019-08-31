Suriye’de Rusya 35, Türkiye 24 ateşkes ihlali saptadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonunun çalışmaları kapsamında Rusya'nın son bir gün içinde 35, Türkiye'nin ise 24 ateşkes ihlali tespit ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki ateşkes ile ilgili mevcut durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan bilgilendirme bülteninde yapılan açıklamada, "Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonundaki Rusya tarafı, Halep’te 12, Lazkiye’de 18, İdlib’de 4, Hama’da 1 olmak üzere 35 ateşkes ihlali tespit etti. Türkiye tarafıysa İdlib’de 10, Hama’da da 7, Lazkiye’de 2, Halep’te 5 olmak üzere toplam 24 ateşkes ihlali hakkında bilgi verdi" ifadelerine yer verildi.

BİR GÜNDE 2 BİNDEN FAZLA SIĞINMACI SURİYE’YE DÖNDÜ

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Sığınmacı Kabul, Dağıtım ve Yerleştirme Merkezi, son 24 saat içinde komşu Ürdün ve Lübnan’dan 2 binden fazla Suriyelinin daimi ikamet yerlerine döndüklerini açıkladı.

Merkezden yayınlanan açıklamada, Lübnan’dan 288’i kadın ve 490’ı çocuk toplam 900 kişinin, Ürdün’den ise 356’sı kadın ve 606’sı çocuk toplam bin 188 kişinin Suriye’deki daimi ikamet yerlerine döndükleri kaydedildi.

Merkezin verilerine göre Suriye istihkâm birlikleri, son bir günde 2.1 hktarlık alanı mayınlardan temizledi, ayrıca 33 adet patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.