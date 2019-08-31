Suriye’de Rusya 35, Türkiye 24 ateşkes ihlali saptadı

Bakanlığın sitesinde yayınlanan bilgilendirme bülteninde yapılan açıklamada, "Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonundaki Rusya tarafı, Halep’te 12, Lazkiye’de 18, İdlib’de 4, Hama’da 1 olmak üzere 35 ateşkes ihlali tespit etti. Türkiye tarafıysa İdlib’de 10, Hama’da da 7, Lazkiye’de 2, Halep’te 5 olmak üzere toplam 24 ateşkes ihlali hakkında bilgi verdi" ifadelerine yer verildi.
BİR GÜNDE 2 BİNDEN FAZLA SIĞINMACI SURİYE’YE DÖNDÜ
Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Sığınmacı Kabul, Dağıtım ve Yerleştirme Merkezi, son 24 saat içinde komşu Ürdün ve Lübnan’dan 2 binden fazla Suriyelinin daimi ikamet yerlerine döndüklerini açıkladı.
Merkezin verilerine göre Suriye istihkâm birlikleri, son bir günde 2.1 hktarlık alanı mayınlardan temizledi, ayrıca 33 adet patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.
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