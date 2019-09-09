‘Türkiye, güvenli bölge konusunda Suriye yönetimiyle iş birliği yapmalı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde Türkiye için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturmak istediği açıklamasını değerlendiren Rus uzmanlar, Türkiye’nin güvenli bölge konusunda Suriye yönetimiyle iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi’nden Konstantin Truyevtsev, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin çok zor durumda olduğunu belirterek, “Onlar, Türkiye’yle arayı açmak istemiyor ve aynı zamanda Kürt oluşumları da bırakamıyorlar, çünkü onlara çok sayıda vaatte bulundular” dedi.

Uzman, “Amerikalılar, Suriye’nin kuzeydoğusundan askerlerini çekmeli, çünkü orada yasa dışı bulunuyor. Kürt sorunu, birleşik Suriye çerçevesi içinde çözüme kavuşturulmalı” ifadelerini kullandı.

Truyevtsev ayrıca Suriye’nin kuzeydoğusundaki sorunun, doğrudan Şam’ın katılımıyla çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi’nden (MGIMO) Şarkiyatçı Yuriy Zinin de ABD ve Türkiye arasında, Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşananlara dair görüş ayrılığı olduğunu söyledi.

Fırat’ın doğusundaki sorunun çözümüne Suriye yönetiminin katılmasının öncelikli öneme sahip olduğunu kaydeden Zinin, Sputnik’e açıklamasında, “Her halükarda önce Suriyelilerin, Suriye’nin resmi yönetiminin görüşü alınmalı, sonra bir şeyler yapılmalı. Bir şekilde bu konuda Suriye hükümetiyle iş birliği yapılmalı, eylemleri onlarla koordine etmeli” yorumunda bulundu.

Ortak sınırın güvenliğini sağlamak için Adana Anlaşması’nın uygulanabileceğini dile getiren Zinin, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Böyle bir emsal var. Ve genel olarak olumlu karşılanmıştı. Bu anlaşma imzalandığında iki ülke arasındaki ilişkiler oldukça iyiydi. En üst düzeyde güvene dayalı ilişkiler vardı, görüşmeler yapılıyordu. Şimdi de Türkiye’den farklı düzeylerde, Suriye’yle diyalog istediklerine dair açıklamalar yapılıyor. Bu diyalog mümkün, sorunun çözümlenmesi lazım. Bu sorun hiç de kolay değil, ama çözüme mümkün. Çözüm, uzlaşı ve güven ile başlayabilir”.