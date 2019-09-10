İran: İsrail savaş için bahane arıyor

Dışişleri Bakanı Zarif, Suudi Prens Bin Salman, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’e ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı B-Takımı olarak tanımlayarak, "Trump ve onun B-Takımı yalnızca savaş istiyor. Masum insanların kanı ve bir başka 7 trilyon dolar harcama pahasına" diye yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Orta Doğu’daki savaşlar için 7 trilyon dolar para harcadığını ve ülkenin lehine somut bir sonuç alamadığını söylemişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın Abadeh şehrinde gizli bir alanda nükleer silah geliştirdiğini, ancak bölgenin açığa çıkarıldığını öğrendikten sonra tesisi tahrip ettiğini iddia etmişti.
The possessor of REAL nukes cries wolf—on an ALLEGED “demolished" site in Iran— Javad Zarif (@JZarif) September 9, 2019
He & #B_Team just want a war, no matter innocent blood & another $7 TRILLION
Remember his “GUARANTEE” of "positive reverberations" in ’02?
This time, he assuredly won’t be on the sidelines watching. pic.twitter.com/LsR6PYkZZs
September 9, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)