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16:25 11 Eylül 2019
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    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

    Birleşik Arap Emirlikleri'nde kadın adaydan tepki çeken öneri: Evde kalmışlık sorunu çok eşlilikle çözülür

    © AFP 2019 / str
    Ortadoğu
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    Birleşik Arap Emirlikleri’nde danışma meclisi seçimleri için adaylığını koyan kadın siyasetçi ‘evde kalmışlığa çözüm olarak çok eşliliği önerdiği’ kampanyasıyla tepki topladı.

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un cinsiyet eşitliği ödüllerini layık gördüğü erkeklere tek tek elden verirken görüntülerini yayımladı.
    © Fotoğraf : Dubai Media Office @DXBMediaOffice
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    Birleşik Arap Emirlikleri’nde danışma meclisi Federal Ulusal Konsey’deki 20 koltuk için gelecek ay yapılacak seçimlerde adaylığını koyan 495 kişiden biri olan Khawla El Ali, kampanyasıyla ilgiden çok tepki topladı.

    Seçim çalışmalarına Pazar günü start veren Khawla El Ali’nin kampanya afişlerinde fotoğrafının aynı sıra ‘Evde kalmamış bir toplum için çok eşliliğe evet’ sloganına yer verildi. Afişler, El Ali’nin temsil etmeyi umduğu Şarika kentinin her tarafına asıldı.

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum ile 6. eşi Prenses Haya bint el Hüseyin, Ascot at yarışlarında
    © Fotoğraf : Twitter/@THEPOST24
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    ​Afişlerde, evlenmemiş kadınlar için Arapça hakaret anlamına gelen ‘unussa’ ifadesinin kullanılması da tepki çekti. Bu ifade aslında, ‘kurumuş ve işe yaramaz hale gelmiş şeyleri’ karşılamak için kullanılıyor.

    Kendisi de bekâr bir kadın olan adayın bu çıkışı kamuoyunda büyük tepki yaratırken, El Ali ise çok eşliliğin ciddi bir şekilde ele alınması gereken bir konu olduğunu savundu.

    Khawla El Ali, “Her zaman çok eşliliğe daha objektif bir şekilde yaklaşmamız gerektiğini düşündüm. Genç kız olduğum dönemden beri çiftlerin bir araya gelmesine yardım ettiğimi hayal ediyorum ve insanları nasıl birleştirebiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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    Evli arkadaşlarının kendisine sorunları anlattığını söyleyen El Ali, daha da ileriye giderek bu sorunların ‘çoğunlukla bir eş daha almakla’ çözülebileceğini savundu. Ell Ali, bu tarz önerilerinin ülkede aile birliğinin istikrarını sağlamak için kullanılabileceğini öne sürdü.

    Ell Ali, erkeklerden ve ‘aklı başında kadınlardan’ yüksek oranlarda oy almayı beklediğini de dile getirdi.

    Ceza yasasının şeriata dayandığı Birleşik Arap Emirlikleri’nde çok eşlilik yasal kabul ediliyor. Müslüman erkekler dört eş alabiliyor.

    Etiketler:
    Çok eşlilik, evde kalmış, Müslüman, İslam, kadın, Aday, Seçim, Birleşik Arap Emirlikleri
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