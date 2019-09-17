IŞİD lideri Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydı yayınlandı

Euronews'ten Tuba Altunkaya'nın haberine göre örgütün haber ajansı El Furkan'ın yayınladığı, Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen yaklaşık 30 dakikalık ses kaydında "Farklı cephelerde günlük operasyonlara devam edeceğiz" deniliyor. Tehdit mesajında Mali ve Şam'a işaret edilirken, söz konusu faaliyetler için belirli bir tarih verilmedi. Kayıtta, Bağdadi olduğu öne sürülen kişi örgüt üyelerine, ‘cezaevleri ile kamplarda tutulan IŞİD’li tutukluların ve kadınların özgür kalması için ellerinden geleni yapma’ çağrısında bulunuyor.

İddianın teyidi halinde, Bağdadi nisan ayından bu yana ilk kez bir mesaj yayınlamış olacak. Bağdadi 5 sene sonra ilk kez nisan ayında kamera karşısına geçerek bir propaganda videosu yayınlamıştı.