Husiler: Erdoğan’ın açıklaması Yemen’deki gerçek durumu derinden anladığını gösteriyor

El-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın açıklaması, gerçek durumu derinden anladığını gösteriyor. O (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan), gerçekçi olmayan hedefler peşinde koşan ve kaybettikleri savaşta sadece yıkım ve ölüm getiren düşman uzmanların görüşlerinden uzak, doğru bir duruşa sahip” dedi.

يجب أن تبدأ اليمن في إعادةبناء الدولة بأسرع ما يمكن،فهي غير قادرة على الوقوف على أقدامها​​​"

تصريحات الرئيس التركي أتت عميقة النظرة بفهم للواقع الحقيقي ومثل الموقف الإيجابي الصحيح

بعيدا عن تنظيرات خبراءالعدوان لأهداف غير واقعيةولا تحمل غير الهدم والدمار والقتل المتعمد بحرب خاسرة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 17, 2019

​El-Husi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözlerine ek olarak yaptığı açıklamanın, Yemen’deki savaşın saçmalığına ilişkin fikir birliğini ortaya koyduğunu belirterek, “Bu, saçmalık ve faydacılık değil, dengeli politik duruş” diye yazdı.

"اليمن يتعرض للقصف يوميا ويقتل الأبرياء في هذا البلد، ولذلك اضطر الشعب اليمني للرد"

هذا التصريح للرئيس الإيراني بالإضافة إلى تصريحات الرئيسين التركي والروسي يمثل إجماعا على عبثيةالحرب

إن موقفهم المعلن في المؤتمر الصحفي له دلالاته السياسية وليس هراء بل مواقف

محسوبة و مميزة بلا مال — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 17, 2019

​Türkiye'de düzenlenen Suriye konulu Rusya-Türkiye-İran Üçlü Zirvesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında liderler, Yemen ve Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırılarına ilişkin soruya cevap vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

- Yemen'de bu süreç nasıl başladı? Bunun üzerine durmak gerekir. Yemen yerle yeksan oldu, bunun müsebbibi kimlerdir? Bunların üzerinde durmak lazım. Tabii ki bütün bu tahribatlarla artık Yemen'deki insanlar şüphesiz ki onlar da sürekli belli bir hazırlık içinde olmuşlardır. Gönül bu tür gelişmeleri arzu etmiyor ancak gelinen bu noktada özellikle de bizim şu anda Yemen'in bir an önce yeniden inşa ve ihyası için ne gibi çalışmalar yapabiliriz, bunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Yemen kendi ayakları üzerine kalkabilecek bir altyapıya sahip değil.

- Öyle ise şu anda gelişmiş ülkeler olarak, gelişmekte olan ülkeler olarak Yemen'e ne yapılabilir? Bu sadece bölgede Yemen için söyleyeceğim bir şey değil, aynı durum Suriye için de geçerli. Bu noktada yine bölgedeki Filistin için de geçerli. Filistin'in durumu ayrı bir felaket, onun üzerinde de durulması gerekir. Ama ne yazık ki şu anda bakıyorsunuz Müslüman, Müslüman ile uğraşıyor. Az önce Sayın Putin, Rabbimizin bir uyarısını burada hatırlatmak istedi. 'Ancak inananlar kardeştir,' hükmüyle ben işi kısa olarak alayım. Kardeşliğin gereğinin bu olmaması lazımdı ama Yemen'e ilk bombaları kimler attı? Bu sorunun cevabı bulunursa gelinen noktanın bir tahrik olduğu kanaatine de varırız diye düşünüyorum.