Pentagon, Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu: 'Husiler bu saldırıyı gerçekleştirebilecek güçte değil'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman ve ABD Genelkurmay Başkanı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi olan Aramco'ya ait petrol sahalarına düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ve ABD Genelkurmay Başkanı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, düzenledikleri basın toplantısında, geçen hafta cumartesi günü sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın doğusundaki Aramco tesislerine düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hoffman ve Ryder, Yemen'deki Husiler tarafından üstlenilen saldırının arkasında İran'ın olduğunu iddia etti.

Saldırının direkt olarak İran topraklarından gerçekleştirip gerçekleştirilmediği konusunda açıklama yapmayan Hoffman, Tahran'ın yaşanan saldırıdan sorumlu olduğuna dair kanıtlarının olduğunu söyledi.

Husilerin mevcut askeri gücünün Suudi Arabistan'a böyle bir saldırı düzenlemek için yeterli olmadığına inandıklarının altını çizen Hoffman, İran'ın bu saldırıyla sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı istikrarsızlaştırabileceğini dile getirdi.

Ryder ise, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) kuzeyden gelen tehditleri önleme yollarını gözden geçirmek için Suudi Arabistan ile temas halinde olduğunu söyledi.

Ryder, Suudi uçaksavarının çalışmalarının ayrıntılarını açıklamayı reddederken, "Bu konuyu ciddiye aldığımızı bilmenizi isteriz" dedi.