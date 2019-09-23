Rus elçi: Soçi Mutabakatı, İdlib'deki sorunun çözümü için yeterli

Rusya'nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, Rusya ve Türkiye arasında Eylül 2018'de imzalanan, İdlib'de gerilimi azaltma bölgesi kurulmasını öngören Soçi mutabakatının terörle mücadele için yeterli olduğunu, yeni anlaşmalara gerek olmadığını söyledi.

Şam'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rus Büyükelçi Yefimov, İdlib'le ilgili yeni anlaşmalar yapılıp yapılmayacağı sorusunu yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül 2018'de imzaladığı Soçi Mutakabatı'nı anımsatan Yefimov, "Sorunun çözülmesi için bu anlaşma kesinlikle yeterli. Önemli olan onun uygulanması. Bundan dolayı, çabalarımız yeni anlaşmalara değil, mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik olmalı" dedi.

Putin ve Erdoğan, 17 Eylül 2018'de Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de gerilimi azaltma bölgesi kurulması konusunda mutabakat yapmıştı. Ancak militanların bölgeden tahliyesi gerçekleştirilemediği için mutabakatın tüm hükümleri bugüne dek uygulamaya koyulamadı.